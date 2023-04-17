15 yıldır elinden oklava düşmüyor: Fırın değil Hacer'in mutfağı

Mudurnu'da yaşayan Hacer Sarıcaer, çocukken aile büyüklerinden öğrendiği baklava ve börek tariflerini, 15 yıl önce mesleğe dönüştürdü. Evlendikten sonra aile bütçesine katkı sunmak için siparişler alan Hacer Sarıcaer'in baklavaları ve börekleri, vatandaşlar tarafından da çok beğenildi. Ablası Fatma Karacakaya ile birlikte 15 yıldır baklava ve börekler hazırlayan Sarıcaer, son zamanlarda siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. İki kardeşin içi nemli, dışı da çıtır çıtır hazırladığı baklavalar adeta damakları tatlandırıyor.

"Çok maharetli bir kadındır"

Mahalle sakinlerinden 85 yaşındaki Vasfiye Ören, "Hacer çok maharetli bir kadındır. İnsancıldır, herkesi sever. Baklavayı, böreği, dolmayı çok güzel yapar. Mahallemizin güzel insanıdır" dedi.

"Hem eve katkı hem de eşime"

Baklavanın tarifini babaannesinden öğrendiğini ifade eden Hacer Sarıcaer, "Bu bizim ev baklavamız. Babaannem aşçıydı zaten, yapardı. Evlendikten sonra bir akrabamız ile birlikte bu işe başlamak istedik. Çocuklar da olunca başka bir iş yapma imkanı olmamasından dolayı bu işe başladık. Severek de yapıyorum bu işi. Hem eve katkı hem de eşime" diye konuştu.

"Başladık bayram baklavalarına, sipariş çok"

Sipariş yoğunluğu sebebiyle dolayı bazı müşterisini geri çevirdiğini söyleyen Sarıcaer, "Başladık bayram baklavalarına. Sipariş çok. Çok da üzülüyorum. Bayrama sipariş alamıyorum. Vatandaşı da çeviriyoruz. Biraz arkadaşlarıma yönlendiriyorum. Arkadaşlarım da yapıyor. Biz de inşallah siparişleri hayırlısıyla teslim ederiz. Mesela birine yapıyoruz. Başka birisi yiyor beğeniyor, o da istiyor. Sayısı 100'e yakın oluyor. Ramazan'ın başından beri çalışıyorum ben. İftarlara hazırlıyoruz. Ramazan'da hep doluydu" ifadelerini kullandı.

"15 yılım bununla geçti"

15 yıldır bu işi yaptığını belirten Hacer Sarıcaer, "Bir tepsiyi yapması 3-4 saati buluyor. Hamurum hazır olursa iki saatte açıyorum bir tepsiyi. İçine ceviz kullanıyoruz, isterlerse çam fıstığı da getiriyorlar kendileri. Öyle de yapıyoruz. Ben 18 yıl oldu evleneli. 15 yılım bununla geçti. Mudurnu'da 'Baklavacı Hacer' veya 'Börekçi Hacer' diye tanıyorlar. Zaten görenin aklına ya baklava ya da börek geliyor" dedi.

İlhami Çetin - Enes Özkan



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