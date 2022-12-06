150 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak ULU RES tam kapasite devrede

Yerli ve yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar ile ülke ekonomisine katkı sağlayan Mogan Holding, Bursa'nın İnegöl ve Keles İlçelerinde yer alan 120,4 MW kurulu güce sahip ULU Rüzgar Enerji Santrali'ni 29 türbin ile tam kapasite devreye aldı.

150 bin hanenin elektriğini karşılayacak

Güriş bünyesindeki Mogan Holding, Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını ve karbon salımını azaltmanın yenilenebilir enerji santralleri sayesinde gerçekleşebileceğinin mümkün olduğunu düşünerek faaliyetlerine bu doğrultuda devam ediyor. Yapılan holding açıklamasına göre 29 adet Enercon (2 adet 3,5 MW E-138 EP3 ve 27 adet 4,2 MW E-138 EP3 E2) türbini ile faaliyet gösteren ULU Rüzgar Enerji Santrali, 111 metre kule yüksekliği ve 138 metre kanat çapındaki Enercon türbinler düşük ve orta güçteki rüzgâr rejiminde de yüksek güç üretmek üzere tasarlandı. Santral yılda 353.000.000 kWs elektrik üreterek 150 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılayacak. 2000 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında aktif olarak faaliyet gösteren holding, ULU Rüzgar Enerji Santrali'nin tam kapasite devreye girmesiyle birlikte, yurt içinde 10 adet, yurt dışında 2 adet olmak üzere toplam 12 rüzgâr enerji santrali ile toplamda 766 MW kapasiteye ulaştı.

“Hem istihdam hem de elektrik ihtiyacını karşılıyoruz”

Türkiye'nin rüzgar enerji kurulu gücünü artırarak hem bölge hem de ülke genelinde ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Mogan Holding CEO'su Ali Karaduman, "Türkiye'nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline inanıyoruz. İhtiyacımız olan enerjinin tamamını yerli ve milli kaynaklarla elde edebilmek mümkün. 2000 yılından bu yana enerji alanındaki yatırımlarımızı yenilenebilir enerjiye yönlendirdik. Amacımız ülkemizi, enerjiyi ithal eden değil ihracatını yapan bir konuma getirmek. Geçmişten bugüne yatırımlarımız ile her zaman öncü olduk. Dün olduğu gibi bugün de yenilenebilir enerji alanında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. ULU Rüzgar Enerji Santrali ile bölge halkının istihdam oranlarını artırıyor ve ekonomisine can veriyoruz. ULU Rüzgar Enerji Santrali'ni tam kapasite devreye almamızla birlikte toplamda 1132 MW kurulu güce ulaştık. Yılda 4.200.000.000 kWs elektrik üreterek 1.700.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacağız” diye konuştu.

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