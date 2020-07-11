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150 kişi yaşayan Süleler köyü karantinaya alındı

150 kişi yaşayan Süleler köyü karantinaya alındı
150 kişi yaşayan Süleler köyü karantinaya alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Süleler Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir Dursunbey'e bağlı ve 150 kişi yaşayan Süleler mahallesi Jandarma ve Sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı. Dursunbey İlçesine bağlı Süleler Mahallesinde Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantina altına alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı. Dursunbey Belediyesi ekipleri Kovid 19 vakıası üzerine tüm evleri dezenfekte ediyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Süleler Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Dursunbey'in kırsal Süleler Mahallesi'nde, çok sayıda Covid-19 vakası tespit edildi. Hastalığın yayılmaması için ekipler Süleler Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hüdayi Demirhan
 

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