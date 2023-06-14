150 liralık alacak nedeniyle işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'in Şahinbey'in Karayılan Mahallesi'nde 150 liralık borç nedeniyle tartışan iki arkadaştan 22 yaşındaki Eyüp S.'nin pompalı tüfekle öldürüldüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 12 Ağustos 2022 Cuma gecesi saat 01.27'de meydana gelen olayın görüntülerinde, sokakta merdiven basamaklarını çıkan Eyüp S.'nin pompalı tüfekten çıkan mermilerle vurulduğu anlar yer aldı.

150 TL'lik alacak için tartıştılar

Karın ve kasık bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 22 yaşındaki Eyüp S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Bayram S. ise polis karakoluna giderek teslim olmuştu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayram S. ifadesinde, Eyüp S.'nin 150 liralık borcunu geri vermeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktığını ve kendisini tehdit ederek şantajda bulunması, küfür ve hakaretlerle tahrik etmesi gibi nedenlerden pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etmişti.

İbrahim Halil Aslan

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