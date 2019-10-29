İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

150 saatlik süre bitti kontroller başlıyor

150 saatlik süre bitti kontroller başlıyor
150 saatlik süre bitti kontroller başlıyor

22 Ekim’de Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat gereği, YPG/PYD’li teröristlerin Türkiye- Suriye sınırının 30 kilometre dışarısına çıkarılması için verilen 150 saatlik süre bugün 18.00’de doluyor.

Teröristlerin bölgeden çıkışlarının ardından Türkiye ve Rusya, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin doğusu ile sınırın batısındaki 10 kilometrelik, Kamışlı'nın dışında kalan alanda ortak devriye görevine başlayacak. Yerinden edilmiş Suriyelilerin topraklarına dönmesi için de ortak çalışma yapılacak. Sürenin sona ermesinin ardından hâlen teröristlerin çıkmadığını tespit ederse harekât kaldığı yerden devam edecek.

ANAYASA ÇALIŞMASI BAŞLIYOR
Suriye'de siyasi geçiş çabaları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında yeni bir sayfa açılıyor. Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komite, yarın İsviçre'nin Cenevre şehrinde ilk defa bir araya gelecek. Bugün ise garantör ülkeler; Türkiye, Rusya ve İran'ın heyetleri uzman ve dışişleri bakanları düzeyinde toplantılar yapacak.

Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.