152 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde 152. saatte Abdullah isimli bir vatandaş, enkazdan sağ şekilde çıkarıldı. Kozlu Taşkömürü madencileri tarafından kurtarılarak günler sonra güneş ışığı gören vatandaşın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurtarma faaliyetlerinde görevli madencilerin umutlarını tazeleyen Abdullah, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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