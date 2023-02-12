152 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde 152. saatte Abdullah isimli bir vatandaş, enkazdan sağ şekilde çıkarıldı. Kozlu Taşkömürü madencileri tarafından kurtarılarak günler sonra güneş ışığı gören vatandaşın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kurtarma faaliyetlerinde görevli madencilerin umutlarını tazeleyen Abdullah, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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