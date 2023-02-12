155'inci saatte umutlar yeşermeye devam etti, Tolga enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları umutla devam ediyor. Hatay'ın Defne ilçesinde Sümerler Apartmanında seslerin duyulması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Enkazın altında kalan 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu ile temas kuran ekipler, depremzedeyi sağ olarak çıkardı. Yaşam koridoru oluşturularak ambulansa alınan adam, hastaneye yetiştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bölgede çalışmaları yerinde takip etti.

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