15'inci Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Antalya'da başladı

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi bu sene 15'inci kez Antalya'da düzenleniyor. 17 Ekim Perşembe günü açılışı yapılan ve 20 Ekime kadar sürecek olan kongrede, Prof. Dr. Vahit Özmen'in başkanlığında meme hastalıkları konusunda araştırmalar yapan 200'den fazla ulusal ve uluslararası uzman bir araya gelecek.

Kongre açılışında katılımcılara hitap eden Kongre Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, "Daha önce düzenlemiş olduğumuz ve oldukça geniş katılıma ulaştığımız kongrelerdeki deneyimlerimize de bakarak, sizlerle birlikte meme hastalıklarının pek çok yönünü ele alacağımız üst düzey bir bilimsel kongre düzenleyeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Meme kanserinin kişiye özel tedavisi başta olmak üzere yeni yöntemler incelenecek

4 gün sürecek kongre kapsamında 'Genetik', 'Onkoplastik Cerrahi', 'Lenfödem' ve 'Radyasyon Onkoloji' alanlarında yapılacak eğitimlerin yanı sıra; meme kanserinin kişiye özel tedavisi, yeni cerrahi teknikler, kemoterapik ilaçlar, radyoterapi ve endokrin tedavi konuları 38 oturumda ele alınacak. Meme kanseri alanında deneyimli bilim adamlarının genç hekimlerle bir araya gelerek tecrübelerini artıracağı kongrede ayrıca uzmanlar ve asistanlar için sertifikasyonlu kurslar da düzenlenecek.

Meme kanseri, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen hastalık türü

Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) verilerine göre, 2018 yılında akciğer kanserinden sonra en sık rastlanılan ikinci kanser türü meme kanseri olurken, dünya genelinde 2 milyon 88 bin kişiye meme kanseri teşhisi konuldu. Türkiye'de ise her 100 bin kadından 50'sinin meme kanserine yakalandığı ve kanser hastası kadınların yüzde 25'inin meme kanseri olduğu belirlendi. Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, her yıl 4 bine yakın kadının ölümüne neden oluyor.