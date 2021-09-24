16 bin 500 TL'sini dolandırıcılara kaptırdı

Olay, 3 yıl önce Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan 63 yaşındaki 3 çocuk babası Osman Aksoy, Ziraat Odasına sattığı patateslerin parası olan 16 bin 500 lirayı aldıktan sonra evine gitmek üzereyken 3 kişi yanına geldi.

Hayır işleriyle uğraştıklarını söyleyen şahıslar Aksoy'dan cebindeki paraları okuyup üflemeyi teklif etti. Şahısların teklifini kabul eden Aksoy cebindeki 16 bin 500 lirayı tanımadığı 3 kişiye verdi. Bölgedeki bir apartmana giderek paraları okuyacaklarını söyleyen 3 kişi 16 bin 500 lirayı alarak olay yerinden kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan Aksoy, paralarını alan 3 kişiden şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak Aksoy'u dolandıran Çetin K., Ömer M. ve Yaşar K.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklu yargılanan 3 kişi hakim karşısına çıktı. Duruşmada yaşadığı olayı anlatan Aksoy, “Olay günü bu üç kişi yanıma yanaşarak, hayır işleriyle uğraştıklarını söyleyerek, cebimdeki parayı kendilerine vermemi ve okuyup üfledikten sonra geri vereceklerini de vaat ettiler. Ben de onlara inandım. Sattığım patateslerin parası olan 16 bin 500 lirayı kendilerine verdim. Sonra bir apartmana girip, paraları okuyup üfleyip geleceğiz dediler ama bir anda kayboldular. Kendilerinden davacı ve şikayetçiyim. Ben bunu hak ettim, nasıl olurda inanırım böyle şeye” dedi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Çetin K., Ömer M. ve Yaşar K. ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, dolandırıcı sanık Çetin K., mahkeme başkanının, “Kamera görüntülerinde yüzün görülüyor ve tıpa tıp bu sensin” sorusuna, “İnsanoğlu birbirine benzer, o fotoğraf bana ait değil” diyerek cevap verdi.

Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Faruk Çidem

