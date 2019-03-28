16 hırsızlık olayına karışan çocuk tutuklandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılında meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanması için geniş kapsamlı çalışma yapıldı. Olay yerlerinde saatlerce kamera kaydını izleyen polis, 7 ayrı hırsızlık olayının zanlısının suça sürüklene çocuk İ.K. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis İ.K'yi Yenimescit Mahallesi'nde yakalayarak, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına aldı. İ.K, ifadesinde son 3 ay içerisinde tespit edilen suçlar dışında 9 ayrı hırsızlık daha yaptığını, çaldığı malzemeleri bilmediği şahıslara sattığını beyan etti.

16 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Ayhan Gülver

