16. İstanbul Yarı Maratonu heyecanı pazar günü

Spor İstanbul tarafından bu yıl 16. kez gerçekleştirilecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 4 Nisan Pazar günü yapılacak. World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen, Tarihi Yarımada'nın büyüleyici atmosferinde düzenlenecek yarış ilkbaharda Avrupa'daki tek yarı maraton olma özelliği taşıyor. Salgın tedbirleri nedeniyle 4 bin kişilik sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek İstanbul Yarı Maratonu'nda sporcular 21K, 10K ve 21K paten kategorilerinde yarışacak. Yenikapı Miting Alanı'ndaki otobüs durağından başlayacak yarış parkurunda bu yıl Galata Köprüsü de bulunuyor. Yenikapı'dan start alacak yarışta sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne gelen sporcular köprü sonundaki ışıklardan 'U' dönüşü yaparak Fatih'e ilerleyecek. Haliç Köprüsü'ne gelmeden yapılacak 'U' dönüşü ile ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı'da başladığı noktada tamamlanacak.

Yıldız atletler Tarihi Yarımada'da kozlarını paylaşacak

Yıldız atletlerin sahne alacağı 16. İstanbul Yarı Maratonu için 'Rüya Yarış' benzetmesi yapıldı. Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie ile rekoru elinden aldığı vatandaşı Geoffrey Kamworor İstanbul'da kozlarını paylaşacak. İstanbul Yarı Maratonu rekorunu elinde bulunduran Etiyopyalı Amdework Walelegn de parkurdaki yerini alacak. Kadınlarda maraton dünya rekortmeni Kenyalı Brigid Kosgei, yarı maraton kadınlar arası (women-only) yarışın dünya rekortmeni Kenyalı Peres Jepchirchir ve İstanbul Yarı Maratonu ve İstanbul Maratonu rekorlarının sahibi Kenyalı Ruth Chepngetich de 4 Nisan'da Tarihi Yarımada'da koşacak.

Renay Onur: "4 Nisan'da İstanbul'da en güvenli yarış alanı olacak"

Salgın döneminde yüksek hijyen standartlarında uluslararası yarış organizasyonları düzenleyen Spor İstanbul, aldığı tedbirler ve yarış alanındaki uygulamalarıyla örnek olarak gösterildi. Yarış programını titizlikle planladıklarını belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Yarış günü İstanbul'da en güvenli yer yarış alanı olacak" dedi.

4 Nisan Pazar günü 05.00-14.50 saatleri arasında Ayvansaray - Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapalı olacak.

Yarış programı ise şöyle:

Etkinlik Alanı Açılışı: 07.00

10K Alana Giriş: 07.00

21K Alana Giriş: 08.00

10K Isınma Hareketleri: 08.00

Paten Start: 08.15

10K Start: 08.20-09.20

21K Isınma Hareketleri: 09.30

21K Start: 10.00-10.40

10K Finish: 10.50

10K Etkinlik Alanı Kapanış: 11.15

21K Ödül Töreni: 11.30-12.00

21K Finish: 14.10

21K Etkinlik Alanı Kapanış: 14.30