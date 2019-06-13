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16 kamerayı durduran hırsız, 1 kamerayı unutunca yakalandı

16 kamerayı durduran hırsız, 1 kamerayı unutunca yakalandı
16 kamerayı durduran hırsız, 1 kamerayı unutunca yakalandı

Kayseri’de bir fabrikaya giren hırsız, 17 güvenlik kamerasından 16 kameranın kayıt işlemini durdurdu ancak birini durdurmayı unutunca yakayı ele verdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir çelik kapı fabrikasında geçen hafta Cuma günü saat 17.20 sıralarında meydana gelen olayda fabrikanın anahtarını ele geçiren hırsız, fabrikaya girip, yarım saat içerisinde fabrikada bulunan 16 kameranın kayıt işlemini durdurdu. 

1 kamerayı unutan hırsız fabrikaya ait kaşe, elemanların giriş çıkış imza listesi, maaş bordroları, kimlere, hangi şehre mal gittiğinin ne kadar alacak vereceğinin olduğu yazan ajanda gibi önemli evrakları alıp, kapıyı tekrar kilitleyerek gitti. 

Hırsızın kaydını durdurmayı unuttuğu kamera görüntülerinde fabrika içerisinde bulunan laptop, çekmecede takı, PC gibi malzemeleri çalmaması dikkat çekerken, hırsız götüremediği bir evrak dolusu çantayı ve koliyi de merdivene bırakıp gittiği belirlendi. 

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.  

Şeref Kahraman
 

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