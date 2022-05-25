16 madencinin canını kurtardığı göçükte operatör hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 21.20 sıralarında Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 vardiya olarak yaklaşık 100 işçinin çalıştığı krom madeninde görev yapan işçilerden 40 yaşındaki Ali Rıza Kut, göçük altında kalırken, 16 ekip arkadaşı ise kendi çabalarıyla çıkmayı başardı. Bölgeye sevk edilen ekipler göçük altında kalan Kut'un cansız bedenine yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaştı. Operatör olduğu öğrenilen Kut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler göçüğün neden kaynaklı oluştuğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Bölgede çalışmaları takip eden Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, “Öncelikle başımız sağ olsun. Bugün ne yazık ki 21.30 sularında Karaismailler madeninde bir çökme meydana geldi.40 yaşlarında bir işçimiz ne yazık ki hayatını kaybetti. Ekipler hep birlikte yaralımızı çıkardılar ama kurtarılamadı. Eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyorum. Biz haberi alınca Acıpayam'dan geldik. Umarım yeni kazalar olmaz. Ekipte 17 kişi çalışıyormuş. Göçük altında kalan diğerleri kurtarmış kendini” dedi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Kut'un Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde oturduğu ve 6 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır.

Merhum maden çalışanımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz" denildi

Maden ocağındaki göçükten dram çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen göçüğün altından dram çıktı. 16 işçinin ölümden kıl payı kurtulduğu göçük altında kalarak hayatını kaybeden operatörden geriye 1'isi yeni doğmuş 6 erkek çocuk kaldı.

Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen iş kazasında, 40 yaşındaki operatör Ali Rıza Kut göçük altında kalarak hayatını kaybetti. 16 ekip arkadaşının kendi çabalarıyla kurtulmayı başardığı madende ekmek parası için mücadele ederken canından olan Ali Rıza Kut'un cansız bedenine yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından 360 metre mesafede ulaşıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayan Ali Rıza Kut'un cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden operatör Ali Rıza Kut'tan geriye 1'isi yen doğmuş 6 erkek çocuk ile mücadelelerle dolu bir yaşam öyküsü kaldı. Çocuklarının geleceği için hayatı boyunca madenlerle çalışan Ali Rıza Kut'un, her gün Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nden kilometrelerce yolu gidip gelerek para kazanmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Acı haberin ardından bölgede gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarına destek veren Karaismailler Mahalle Muhtarı Mesut Salman, “Akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Haberimiz olur olmaz madene geldik. Göçük altında bir arkadaşımız kaldı. Yaralı çıkardık ama maalesef kaybettik. Madenin son noktası olan 360 metrelerde göçük oluyor. Çok üzgünüz” dedi.

