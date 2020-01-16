İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

16 Ocak 2020 altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar?

16 Ocak 2020 altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar?
16 Ocak 2020 altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar?

16 Ocak 2020 altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak takip edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar Kapalıçarşı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. İşte altın fiyatları ile ilgili merak edilen detaylar...

16 Ocak 2020 altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatları | Altın fiyatları bugün ne kadar?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 292,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 292,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 292,50 liradan, bin 927 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 948 liradan, 266,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 270,50 liradan, bin 883 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 913 liradan, 941 liradan alınan Yarım Ziynet 951 liradan ve 471 liradan alınan Çeyrek Ziynet 476 liradan satıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.