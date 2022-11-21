16 sanığın bulunduğu '28 Şubat' davasına devam edildi



Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, savcının önceki celse esas hakkında mütalaasını sunduğunu hatırlatarak, buna ilişkin savunma yapmaları için taraflara söz verileceğini söyledi. Bazı sanık avukatları, savunmaların alınmasına geçilmeden önce dosyaya yeni delillerin kazandırılması için taleplerini dile getirdi. Dava dosyasındaki bazı belgelere imza ve isimlerin sonradan eklenip eklenmediğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kriminal laboratuvarlarına yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 20 Mart 2023'e erteledi.

Ahmet Furkan Gülap



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.