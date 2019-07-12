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16 yabancı uyruklu Çin'de gözaltına alındı

16 yabancı uyruklu Çin'de gözaltına alındı
16 yabancı uyruklu Çin'de gözaltına alındı

Çin’in Jiangsu bölgesinde 16 yabancı uyruklu, uyuşturucu kullanmaları nedeniyle gözaltına alındı.

Çin'de uyuşturucu testi yapılan 7'si öğretmen, 9'u öğrenci olan 16 yabancı uyruklu kişi, bir hafta süren testlerin ardından gözaltına alındı. Çin polisi tutuklananların çoğunun bir yabancı dil kursunda olduklarını kaydetti. Çin polisi uyuşturucu tipi ve kişilerin uyrukları hakkında açıklama yapmazken İngiltere Büyükelçiliği 4 İngilizin tutuklandığını duyurdu.

Xuzhou Emniyetinden yapılan açıklamada, operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı, 18 kişinin idari gözetim altında tutulduğunu, diğer kişinin ise cezai gözetim altında tutulduğu kaydedildi.
İsviçre merkezli yabancı dil kursu yönetimi ise yaptığı açıklamada, uyuşturucuya karşı tolerans göstermedikleri ve öğretmenlerinin suça bulaşmasından üzüntü duydukları kaydedildi.  

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