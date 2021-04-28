16 yaşında 120 kiloydu, boksla 30 kilo verdi, kendine Milli Takım hedefi koydu

16 yaşındaki Ahmet Çiftçi, fazla kilolu olması nedeniyle ailesinin oluruyla spora yönlendirildi. Bu sırada Mili Takımlar Boks Antrenörü Cemil Döndü ile tanışan Çiftçi, bu spora başladı. 2 sene önce boksa başlayan 1.87 boyundaki Çiftçi, fiziki ve yetenekleriyle hem iyi bir sporcu, hem de 120 kilodan 90'a kadar düşerek müsabakalara hazır hale geldi. Pandemi nedeniyle ertelenen karşılaşmaların ilerleyen süreçte yapılmasının planlanması nedeniyle antrenmanlarını ara vermeden sürdüren Çiftçi, Milli Takım'a girmeyi de kendine hedef olarak koydu.

Çok kilo aldığı için boksa başladığını ifade eden Ahmet Çiftçi, "120 kiloyken başladım, şu anda 90 kiloyum. Epey bir kilo verdim. Spor bende bir haz oldu ve sürekli çalışmak istiyorum. Haftanın 5 günü sürekli devam antrenmanlarına geliyorum. Oruç tutuyoruz, ramazan ayındayız ve antrenmanlarımızı aksatmıyoruz. Müsabakalarımız olacaktı ama pandemi nedeniyle iptal edildi. Yine de antrenmanlarımıza devam ediyoruz ve bayramdan sonra da devam edecek inşallah" dedi.

İlerleyen yıllar için hedeflerinden de bahseden Çiftçi, "Amatör boksta iyi dereceler yapıp, iyi yerlere gelmek istiyorum. İlk hedefim Türkiye birincisi olmak ve Milli Takım'a seçilmek. Ülkemizin bayrağını gururlandırmak ve ilimizi temsil etmek istiyorum. Bunlar güzel duygular ve ben yaşamak istiyorum. Bunun için çalışmalarımız son hız devam ediyor. İnşallah bu hedeflerimize Cemil hocamızla birlikte ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Ahmet'i tanıdığında fazla kilolu olduğunu kaydeden Mili Takımlar Boks Antrenörü Cemil Döndü (47) ise, "120 kiloydu ve yaşını sorduğumda 16 dedi. 16 yaşında bir çocuk için bu kadar kilo çok dedim. Boksa başlattım babasının oluruyla. Şu an 90 kiloya indi ve yaklaşık 2 senedir antrenman yapıyoruz. Fazla kilolarından kurtulması için boksa başlattık ama müsabık sporcu haline geldi. Türkiye Şampiyonası'nda ilini temsil edecek hale geldi. Lisansını da Elazığ Belediyespor Boks Kulübü'nden çıkarttık. Allah nasip ederse ertelenen maçların oynanmasını bekliyoruz. İnşallah o zaman pandemi belasından da kurtulmuş oluruz. Türkiye Şampiyonası'na hazır halde girebilmek için çalışıyoruz, Ahmet Çiftçi'yi de takımımızda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Kabukçu

