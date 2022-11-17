16 yaşında başladı, yarım asırdır zamana ayar veriyor

Tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu ve ahilik kültürünün yaşatılmasıyla tanınan Mudurnu'da yaşayan Mehmet Ateşalp, henüz 16 yaşındayken saat tamircisinin yanında çıraklığa başladı. Yaklaşık 7 yıl süren çıraklık döneminin ardından ahilik geleneği ile ustasından aldığı izinle kendine iş yeri açan Ateşalp, çalışmalarını kendi dükkanında sürdürmeye devam etti. Yarım asırdır bozuk saatlere hayat veren Ateşalp, bugün ilçenin son saat tamircisi olarak yaşamını sürdürüyor. Geçimini sağladığı saat tamirciliği sayesinde çocuklarını büyüten Ateşalp, ilçeye gelen turistlere unutulmaya yüz tutan mesleklerden olan saat tamirciliğini göstererek, nostaljik anlar yaşatıyor.

İlhami Çetin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.