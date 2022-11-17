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16 yaşında başladı, yarım asırdır zamana ayar veriyor

16 yaşında başladı, yarım asırdır zamana ayar veriyor
16 yaşında başladı, yarım asırdır zamana ayar veriyor

Bolu'nun "sakin şehir" ünvanlı Mudurnu ilçesinde 55 yıldır bozuk saatleri onaran 70 yaşındaki Mehmet Ateşalp, ilçede kalan son saat tamircisi olarak biliniyor. Zanaatını yarım asırdır büyük bir aşk ile sürdüren Ateşalp, şimdilerde mesleği öğretecek çırak bulamıyor.

16 yaşında başladı, yarım asırdır zamana ayar veriyor - Tıkla İzle

Tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu ve ahilik kültürünün yaşatılmasıyla tanınan Mudurnu'da yaşayan Mehmet Ateşalp, henüz 16 yaşındayken saat tamircisinin yanında çıraklığa başladı. Yaklaşık 7 yıl süren çıraklık döneminin ardından ahilik geleneği ile ustasından aldığı izinle kendine iş yeri açan Ateşalp, çalışmalarını kendi dükkanında sürdürmeye devam etti. Yarım asırdır bozuk saatlere hayat veren Ateşalp, bugün ilçenin son saat tamircisi olarak yaşamını sürdürüyor. Geçimini sağladığı saat tamirciliği sayesinde çocuklarını büyüten Ateşalp, ilçeye gelen turistlere unutulmaya yüz tutan mesleklerden olan saat tamirciliğini göstererek, nostaljik anlar yaşatıyor.

İlhami Çetin

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