16 yaşında motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Olay 4 Kasım günü Velibaba Mahallesi'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede ilerleyen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Görkem Kocaağa sol tarafında gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu yere düşerek sürüklenmeye başladı. Genç, havanın da yağmurlu olması sebebiyle motosikleti ile metrelerce yerde sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlı ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Görkem Kocaağa hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

16 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan Görkem Kocaağa sol tarafından gelen hafif ticari araç ile çarpışıyor. Çarpmanın etkisi ile gencin motosikleti ile yerde metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Gençten geriye anıları kaldı

16 yaşında motosiklet kazası ile hayatını kaybeden Görkem Kocaağa'dan geriye çektiği videoları kaldı. Genç motosiklet tutkunu Kocaağa'nın arkadaşları ise mezarı başında gözyaşı dökerek; “Kalk Görkem biz geldik” paylaşımı yapması yürekleri burktu.