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16 yaşında olmasına rağmen 16 ayrı suça karıştığı ortaya çıktı

16 yaşında olmasına rağmen 16 ayrı suça karıştığı ortaya çıktı
16 yaşında olmasına rağmen 16 ayrı suça karıştığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan 16 yaşındaki gencin 16 farklı faili meçhul hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ile mücadelesini sürdürüyor. İlçede geçtiğimiz 8 Ocak tarihinde bir işyerinden bakır çaydanlık ve 25 TL bozuk para çalınması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri olayı 16 yaşındaki F.P., isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ardından şahsı gözaltına alan ekipler şüphelinin aynı zamanda ilçede farklı zamanlarda gerçekleştirilen 16 faili meçhul hırsızlık olayının da zanlısı olduğu belirledi. F.P., isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mevlüt Tınas
 

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