İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

16 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklandı

16 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklandı
16 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklandı

Tekirdağ’da tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan genç bacağından yaralandı.

16 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklandı - Tıkla İzle

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir parkta karşılaşan G.U. (16) ile aynı yaşlardaki arkadaşı M.E.Y. tartışma yaşadı. İkili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan G.U. aldığı tek darbeyle bacağından yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.U. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli M.E.Y. Asayiş ekibi tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Hüseyin Tayyar
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.