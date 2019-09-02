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16 yaşındaki genç silahla kendini vurdu

16 yaşındaki genç silahla kendini vurdu
16 yaşındaki genç silahla kendini vurdu

Diyarbakır’da 16 yaşındaki genç, ağaçlıklar arasında oynadığı silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olay merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığının arka tarafında bulunan ağaçlık alanda yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 16 yaşındaki M.S.K., nereden temin ettiği bilinmeyen silahla ağaçlık alanda oynamaya başladı. Silahın kazara ateş alması sonucu M.S.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.  

Sedat Irmak
 

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