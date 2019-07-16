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16 yaşındaki genci pompalı tüfekle öldürdü

16 yaşındaki genci pompalı tüfekle öldürdü
16 yaşındaki genci pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 16 yaşındaki Samet Coşkun, aralarında husumet bulunan aileden Bekir K. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Coşkun marketten alışveriş yapıp dışarı çıktığı sırada, husumetli oldukları aileden olan Bekir K. (55) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Samet Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayın ardından kaçan Bekir K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.  

Ali Koyuncu
 

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