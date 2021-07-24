16 yaşındaki gencin ölümden döndüğü anlar kamerada

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Taşdemir Sokakta meydana geldi.

16 yaşındaki Emre V. arkadaşlarıyla birlikte bisikletle tura çıktı. Bir süre dolaştıktan sonra rampa aşağıya inen genç hızını alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun taşlık olması sebebiyle bisikletin kontrolünü kaybeden çocuk düşerek metrelerce sürüklendi. Kafasından ve omuzundan yaralanan gencin yardımına arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kafatasında ve omzunda kırıklar olduğu tespit edilen Emre V.'nin hastanede tedavisi devam ediyor. Yaşanan olay ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.



