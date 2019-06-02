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16 yaşındaki gencin sır ölümü

16 yaşındaki gencin sır ölümü
16 yaşındaki gencin sır ölümü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kardeşleri ile birlikte kalan 16 yaşındaki Suriyeli Taha El Hamut, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Suriye'de yaşanılan savaştan kaçarak kardeşleri ile birlikte Adıyaman'ın Kahta ilçesine yerleşen, anne ve babası ise Suriye'de olan 16 yaşındaki Taha El Hamut, Girne Mahallesi'nde kaldığı evde kardeşleri tarafından ölü bulundu. Daha önce herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan ve vücudunda da herhangi bir yaralanmayla karşılaşılmayan Hamut'un cenazesi, Kahta İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada ölümü şüpheli görülen Hamut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna alınarak otopsi yapıldı. Taha El Hamut'un cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye götürüleceği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir
 

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