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16 yaşındaki hırsızlık ve gasp şüphelisi tutuklandı

16 yaşındaki hırsızlık ve gasp şüphelisi tutuklandı
16 yaşındaki hırsızlık ve gasp şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve bir çocuğu gasp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan zanlı, görüntü almaya çalışan muhabire hakaretler savurup, parmak işareti yaptı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Malkara eski otogar mevki'inde bir kahvehanenin camı kırılarak, kasadan 200 lira para çalındı. 1 gün sonra da Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir kırtasiyenin camı kırılarak, içeri girilmesi sonucu kasadan bin 300 lira para çalındığı belirtildi. 3. gün de Üçler Mezarlığı yakınlarında yolda önü kesilen Ç.G. isimli çocuğun cüzdanından 150 lira parasının gasp edildi.

Üç ayrı olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye alan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kimliğinin D.A. (16) olduğunu belirleyerek, kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli D.A. görüntü almaya çalışan muhabire hakaretler savurup, parmak işareti yaptı. Zanlı D.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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