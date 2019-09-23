İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

16 yasındaki iklim aktivisti Greta Thunberg: 'Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız'

16 yasındaki iklim aktivisti Greta Thunberg: 'Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız'
16 yasındaki iklim aktivisti Greta Thunberg: 'Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız'

New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" dedi.

16 yasındaki iklim aktivisti Greta Thunberg: 'Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız' - Tıkla İzle

Dünya çapında 1,4 milyon öğrencinin katıldığı “İklim için Okul Grevi” protestosunu başlatan 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye, Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin'i iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e resmi dilekçe sunarak şikayet etti.

İngiltere'den fosil yakıt kullanmadan yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?" dedi.

Devlet liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğini öne süren Thunberg, "Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" ifadelerini kullandı.

Melike Yazır

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.