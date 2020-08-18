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16 yaşındaki jip sürücüsü, motosiklete çarptı: 1 ölü

16 yaşındaki jip sürücüsü, motosiklete çarptı: 1 ölü
16 yaşındaki jip sürücüsü, motosiklete çarptı: 1 ölü

Çorum’da bir jipin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Jipin sürücüsünün 16 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi.

Kaza, Buharaevler mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Bişkek caddesinde seyir halinde olan E.Y (16) yönetimindeki jip kavşaktan karşı tarafa geçmeye çalışan Mesut A. (36) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Mesut A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, çocuk sürücü gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Muhammed Muttalip Yalçın - Tugay Göktürk

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