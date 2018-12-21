16 yaşındaki kayınbiraderin öldürdüğü kadına gözyaşı

Alınan bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi, Dere Sokakta ikamet eden 4 çocuk annesi Meral Uzda (29) iddiaya göre, kayınbiraderi E.U. (16) tarafından tabanca ile vuruldu. Evden silah sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine kanlar içerisinde kalan genç kadın ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı.

Yapılan otopsinin ardından vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Meral U. yapılan işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Murat Öztürk Mezarlığında annesi ve kız kardeşlerinin ağıtları arasında toprağa verildi.

Bir firmada çalışan ağabey Halil Sirol, kız kardeşinin ölüm haberini İstanbul'da öğrendiğini belirterek, "Haberi alır almaz uçağa binerek geldiğimde kızkardeşimi kayınbiraderinin vurduğunu söylediler. Kocası cezaevinde olan kızkardeşim 4 çocuğu ve kendisinin geçimini sağlamak için fırsat buldukça günlük 60-65 lira ücretle narenciye hasadında paketleme işçisi olarak çalışıyordu. Geldiğimde kızkardeşim adli tıpta yatıyordu, 9 tane kurşun sıkarak öldürmüşler. Yine diğer kardeşlerimden öğrendiğim kadarıyla kızkardeşimi vurmadan önce dövmüşler darp etmişler. Olaydan önce kayınvalidesi olacak olan halam, kız kardeşimi arayarak “bacınızı vura vura dövdüm, eğer oğlumun onu öldürmesini istemiyorsanız gelin bacınızı götürün” demiş ve telefonu kapatmış. Aradan 15-20 dakika geçmeden tekrar aramış kız kardeşimi “oğlum onu vurdu gelin bacınızı götürün” diyerek telefonu kapatmış. Kızkardeşimi vurmadan önce dövmüşler darp etmişler. odanın içerisinde yerde kanlar içerisinde bulmuşlar. Yerde cansız bir şekilde yatan kızkardeşimi vurmadan önce dövmüşler darp etmişler. Ancak kardeşim Meral hastaneye yetişemeden vefat etti" diye konuştu.

Necati İvgin