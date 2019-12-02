16 yaşındaki kız çocuğu kayıp

Alınan bilgiye göre; bu sabah evden ayrılan 16 yaşındaki Arife Teke'den bir daha haber alınamadı. Genç kızın evden ayrılmadan önce ‘Üzülmeyin benim için' şeklinde not bıraktığı öğrenildi. Notu okuyunca telaşa kapılan Teke ailesi kız çocuğunu her yerde ararken, kayıp çocuklarının bulunması için konuyu güvenlik birimlerine de haber verdi. Kızlarını görenlerin en yakın polis veya jandarmaya başvurmasını isteyen baba H. Bayram Teke ile anne Hasibe Teke, “Kızımız Arife'yi görenlerin Allah rızası için emniyete haber vermesini veya 05327046135 numaralı telefondan bize ulaşmalarını rica ediyoruz” dedi.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri kayıp kız çocuğunu bulmak için seferber olurken, tüm güvenlik birimlerinin teyakkuza geçtikleri öğrenildi.

Müberra Çelebi