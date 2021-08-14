16 yaşındaki kızı zorla kaçıran zanlı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesinde ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışmaya giden 16 yaşındaki N.K. isimli genç kızı ailesi en son 8 Ağustos günü gördü. N.K.'nın ailesi kızlarının 35 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Musa Ç. tarafından kaçırıldığını iddia ederek durumu jandarmaya bildirdi. Genç kızın bulunması için ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Musa Ç.'nin genç kızla birlikte Osmaniye merkezde bir adreste bulundukları bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Musa Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Musa Ç. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Musa Ç. ile birlikte polis ekipleri tarafından korumaya alınan N.K. isimli genç kız ise ifadesinin ardından Kadirli ilçesinde ikamet eden ailesine teslim edildi.



Selçuk Kaya

