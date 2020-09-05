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16 yaşındaki lise öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

16 yaşındaki lise öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti
16 yaşındaki lise öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Malatya'da meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak (Yukarı Banazı) Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Ada (16) idaresindeki motosiklet Yukarı Banazı mevkiinde tali yol üzerinden ana yola seyir halinde iken, sepetli bir motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç yoldan geçen kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Ada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Ada'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz
 

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