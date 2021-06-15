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16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, kaçarken yakalandı

16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, kaçarken yakalandı
16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, kaçarken yakalandı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan ve yaralanan 16 yaşındaki sürücü ise araçtan inip kaçarken, bekçiler tarafından yakalandı.

16 yaşındaki sürücü kaza yaptı, kaçarken yakalandı - Tıkla İzle

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z.S. idaresindeki 34 ZC 2323 plakalı otomobil ile 16 yaşındaki sürücü C.C. yönetimdeki 34 DR 2061 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri yan yattı.

Kazanın ardından yaralı halde araçtan inerek kaçmaya çalışan 16 yaşındaki sürücü mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan aracın içerisindeki yaralı da bekçiler tarafından çıkartıldı.

Yaşı küçük sürücü ve diğer yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde incele yaptı.Öte yandan, olay yerinden geçen Milletvekili Gürsel Erol'da polislerden kazayla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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