İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

16 yıldır aranıyordu Antalya'da yakalandı

16 yıldır aranıyordu Antalya'da yakalandı
16 yıldır aranıyordu Antalya'da yakalandı

Türkiye'nin bir çok ilinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 16 yıldır aranan 'altın çocuk' olarak bilinen şüpheli Antalya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık', 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin lira para cezası bulunan Gökhan S.'nin(45) Manavgat'ta olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gökhan S.'nin üzerinde yapılan aramada çok sayıda kimlik ele geçirildi. 'Altın çocuk' olarak bilinen Gökhan S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İsa Akar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.