16 yıllık cinayette mütalaa verildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 15 Mayıs 2007 tarihinde Mahmut Şahin, 30 Kasım 2007 tarihinde ise arkadaşı Nihat Şahin kayboldu. İki arkadaş, o dönem polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara rağmen bulunamadı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Şahin ile Nihat Şahin'in dosyalarını 14 yıl sonra tekrar açtı ve iki arkadaşın cinayete kurban gittiğini belirledi.

Polis ekipleri 2021 yılının şubat ayında Serdar Topçu, Ferhat S., Yusuf Ziya Bayrak ve Abdürrahim Y. isimli şüphelilerin olaya karıştığını belirledi. Şüphelilerden Ferhat S.'nin yurt dışında, Yusuf Ziya Bayrak'ın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, Serdar Topçu ve Abdürrahim Y.'yi gözaltına alındı.

Nihat Şahin olayında karar açıklanmıştı

Ekipler tarafından Nihat Şahin'in cesedine ulaşılırken, Mahmut Şahin'in cesedine ulaşılamadı. Nihat Şahin'i öldürdüğünü itiraf eden Serdar Topçu'nun 15 Eylül 2022 tarihinde "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl, maktule karşı işlediği "Hırsızlık" suçundan da 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Yusuf Ziya Bayrak ise "Delilleri yok etme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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