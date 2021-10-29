160 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve fener alayı Diyarbakır halayı ile devam etti

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kent genelinde coşkuyla kutlandı. Kayapınar ilçesi Park 75 önünde başlayan 160 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ile fener alayı, Kent Meydanı'na kadar sürdü. Yüzlerce vatandaşın ellerinde meşale ve Türk Bayraklarıyla gerçekleştirdiği fener alayına Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, ilçe kaymakamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Konserler verildi halayla çekildi

Kent Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde sevilen şarkılarla meydandaki kalabalığı coşturdu. Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, konserin ardından vatandaşlarla birlikte halay çekti.

“Cumhuriyeti gözümüz gibi 98 yıldır koruyoruz”

Vali Münir Karaloğlu, konserde yaptığı açıklamada fener alayında, "Yaşasın millet, yaşasın cumhuriyet" sloganının çok güzel olduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti. Karaloğlu, “Cumhuriyeti gözümüz gibi 98 yıldır koruyoruz. İnşallah hep birlikte ilelebet cumhuriyeti koruyacağız. Yarın Valilik önünde düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine davetlisiniz” dedi.



Murat Başal