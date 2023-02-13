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162 saat sonra enkazdan çıktı, 'En büyük asker bizim asker' sloganlarıyla teşekkür etti

162 saat sonra enkazdan çıktı, 'En büyük asker bizim asker' sloganlarıyla teşekkür etti
162 saat sonra enkazdan çıktı, 'En büyük asker bizim asker' sloganlarıyla teşekkür etti

Hatay’da enkazın altından 162.saatte kurtarılan 16 yaşındaki Ayşe, hayata dönüp ışığa çıktığında kendisini kurtaran askerlere, “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla teşekkür etti.

162 saat sonra enkazdan çıktı, 'En büyük asker bizim asker' sloganlarıyla teşekkür etti - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve askeri ekipler depremin 162'nci saatinde 16 yaşındaki Ayşe, isimli kızı sağ olarak çıkardı

UMKE ekiplerinin sedyeye aldığı küçük kız kendisini kurtaran ekiplere. “En büyük asker bizim asker” diye seslendi. Ekipler hem Ayşe'yi kurtardıklarına hem de Ayşe'nin sağlıklı olup slogan atmasına sevindiler
Hastaneye kaldırılan Ayşe'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ahmet Berke Erdal - Abdullah Çibir
 

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