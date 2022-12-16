163 kilometrelik otoyol için, 3 bin 500 işçi arı gibi çalışıyor

3 bin 500 işçi ile inşaat çalışmalarının gece gündüz aralıksız şekilde sürdüğü ve etapların birer birer hayata geçirildiği Aydın-Denizli otoyolunun yüzde 55'i tamamlandı. İlk etapta kullanıma açılacak olan Kuyucak-Denizli kısmında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Toplamda 140 kilometre otoyol, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometrelik bir yolun Kuyucak-Denizli kısmı 2023 yılının ilk yarısına varmadan kullanıma açılacak” dedi.

“Toplamda 163 kilometre uzunlukta olacak”

Beraberinde Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekip ile yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aksoy, “Aydın-Denizli otoyolu inşaatına 2020 yılı sonu itibari ile başlandı. Yüklenici firma ile Karayolları Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan sözleşme gereği çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Toplamda 140 kilometre otoyol, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometrelik bir yol olacak. Bunun 87 kilometresi ana yol, 11 kilometre de bağlantı yolu olmak üzere 98 kilometresi Aydın sınırları içerisinde yer alıyor. Otoyola 9 ana noktadan bağlantı gerçekleştirilecek ve 23 kavşak söz konusu olacak. Otoyolda yer alan 19 viyadüğün toplam uzunluğu 12 bin 244 metre olacak. Otoyoldaki 95 köprümüzün toplam uzunluğu da 7 bin 244 metre olacak” diye konuştu.

Ali Soydemir

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