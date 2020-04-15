1645 Yüz siperi sağlık ve güvenlik personellerine dağıtıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üretilen yüz siperleri Sağlık Bakanlığı'na, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, 112 Acil Servisine, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne, Girne Akçicek Hastanesi'ne, Cengiz Topel Hastanesi'ne, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Girne Üniversitesi Diş Hastanesi doktor ve personeline, Yakın Doğu Bank'a, Polis Genel Müdürlüğü'ne, Karpaz Bölgesi'ne, göz doktorlarına, çocuk doktorları ile kadın doğum uzmanlarına, ODTÜ KKK Sağlık Merkezi'ne, Ticaret Dairesi'ne, marketlere ve bankalara dağıtıldı.



Seri üretim devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde seri üretimine başlanan yüz siperleri belirlenen ihtiyaç doğrultusunda üretilerek ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediyor. Yüz siperlerinden edinmek isteyen kişi veya kurumlar http://3d.neu.edu.tr/covid-19/ linkinden ilgili formu doldurarak yüz siperi talep edebilirler.



Yüz bölgesini koruyarak bulaşma riskini önlüyor

Standart cerrahi veya n95/ffp2 maskelere ek olarak yüz bölgesini damlacıklardan koruma özelliğine sahip olan yüz siperleri iki parçadan oluşuyor. Vizör kısmı ile vizör tutucu parçanın montajı kullanıcı tarafından kolayca birkaç saniye içinde yapılabiliyor. Aynı zamanda vizör tutucu parçanın gaz sterilizasyona uygun olduğu da testler ile kanıtlandı. Sağlık personeli kullanım sonunda talimata uygun olarak vizörü ayırıp, tutucu parçayı da gaz sterilizasyon (etilen oksit, formaldehit veya plazma) ünitesine gönderebiliyor.

