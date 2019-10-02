16'ncı Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Mars Logistics ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliğiyle düzenlenen 16'ncı Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması ödül töreni sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Yapılan değerlendirme ve elemeler sonucunda yarışmanın final etabına 6 takımdan toplam 18 öğrenci katıldı. 3 kategoride gün boyu gerçekleştirilen sunumların ardından birinciler, Piri Reis Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri oldu. Kazanan takımlara ödül ve plaketleri, Mars Logistics yöneticileri, LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve yarışma jürisinde yer alan akademisyenler tarafından takdim edildi.

Lojistikte sektör-üniversite işbirliği güçleniyor.

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş yetenekli öğrencileri sektöre kazandırmayı amaçladıklarının altını çizerek konuşmasında, üniversitelerdeki lojistik eğitiminin önemini vurguladı.

Lojistik alanında istikrarla sürdürülen yarışmanın 16'ncısını düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Mars Hava ve Deniz Kargo Genel Müdür Yardımcısı Aydın Çevik, "Lojistik alanında kariyer hedefleyen gençlere şu üç kavramın önemini çok iyi analiz etmelerini tavsiye ediyorum; bilgi, yabancı dil ve cesaret. İş hayatına, tamamen hazır olmadan, sadece deneyim kazanmak adına adım atmak yerine bilgi anlamında donanımlı, en az bir yabancı dile hakim olmanın verdiği cesaretle, kendilerinden emin olduklarında girmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Kuruluşundan itibaren eğitim, kültür ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle aydınlık bir ülke oluşturmanın bilinciyle hareket ettiklerini belirten Aydın Çevik, "Şirket olarak, Lojistik Vaka Yarışması ile sektörde farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Genç yetenekleri sektöre kazandırmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla, iş dünyası ile öğrenciler arasında iletişim köprüsü inşa ediyoruz. Sektör-üniversite işbirliğini öğrencilerin inovatif fikirlerinden ilham alarak güçlendiriyoruz" dedi.

16'ncı Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

A Kategorisi (program adında lojistik kelimesi olan lisans ve 4 yıllık yüksek okul kategorisi) birincisi Piri Reis Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü öğrencileri Deniz Yendün, İlyas Baş ve Melisa Aydemir olurken, bu kategoride ikinciliği kazanan ise Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik Yönetimi öğrencileri Özcan Erciez, Yeşim Temizkul ve Umutcan Albaş oldu.

B Kategorisi (program adında lojistik kelimesi olmayan lisans ve 4 yıllık yüksek okul kategorisi) birincileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri Ayşegül Şahin, Hiranur Turhan ve Zilal Nur Karabal olurken, B Kategorisi ikincileri ise Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden Atakan Gün, Kübra Işık ve Rabia Emilli oldu.

C Kategorisinde (program adında lojistik kelimesi olan 2 yıllık meslek yüksek okul kategorisi) ise birinciliği Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Ebru Sakallı, Gamze Topan ve Buse Yılmaz kazanırken, ikinciliği kazanan takım ise Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Mine Biricik, Mustafa Erçakır ve Nurşin Şili oldu.