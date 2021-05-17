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17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk

17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk
17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla berberlerde büyük yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar boş randevu saati bulmakta güçlük çekiyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında sona eren tam kapanma sonrasında 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasını kapsayan 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Bu süreçte hizmet verecek olan berberlerde de mesai başladı.

Salgınla mücadele kurallarına uygun bir şekilde tekrar hizmet vermeye başlayan berberlerde büyük yoğunluk yaşanıyor. Randevulu sistemle çalışılırken, vatandaşlar boş randevu saati bulmakta güçlük çekiyor. Tıraş olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren berber salonlarına akın ederken, berberler ise tekrar hizmet vermekten dolayı memnun.

40 yıllık berber olan Hacı Bilgi, 17 gün kapalı kaldıklarını ve bu sürede hizmet veremediklerini belirtirken, tekrar hizmet vermeye başladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Çok büyük bir yoğunluğun yaşandığı bilgisini veren Bilgi, akşama kadar bütün randevu saatlerinin dolu olduğunu ifade etti.

Mevlüt İşli – Erdinç Türkcan

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