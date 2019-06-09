İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

17 katlı inşaatın çatısında yangın

17 katlı inşaatın çatısında yangın
17 katlı inşaatın çatısında yangın

Elazığ’da 17 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Olay, Ataşehir Mahallesi Ulubey Caddesinde bulunan 17 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı inşaat halinde olan binanın çatı katında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Kısa sürede yangın yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, müdahale etti. Yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 

Öte yandan yangın ve dumanlar kentin bir çok noktasından görüldü.  

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu- Mehmet Hanifi Şahin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.