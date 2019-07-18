17 kişilik minibüse 67 kişi bindirilmiş

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ilıkaynak Mahallesi yolunda göçmenleri taşıyan Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı göçmenleri ziyaret etti. Burada İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'ndan bilgi alan Vali Bilmez, ardından göçmenlerin bulunduğu servisleri ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Vali Bilmez, elim kazada an itibariyle ölen kişi sayısının sürücüyle birlikte 17, yaralı sayısının da 50 olduğunu söyledi. İçlerinde durumu ağır olanların da bulunduğunu ifade eden Bilmez, “Ölüler arasında çocuklar ve kadınlar da var. Umarım yaralılardan başka ölen olmaz. Aracın sürücüsü de olay yerinde öldü. Sürücünün daha önce de kaçak göçmen taşımaktan dolayı hakkında adli işlem yapılmış. Normal şartlarda 17-18 kişilik bu minibüsün koltuklarını sökerek 67 kişiyi sığdırmışlar” dedi.

Yılmaz Sönmez

