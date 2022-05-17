17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'nde Ankara ve İstanbul'da tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı

Kardiyovasküler Akademi Derneği, dünyada önlenebilir ölümlerin en önemli sebeplerinden olan hipertansiyon konusunda farkındalık sağlamak ve son yıllarda ön plana çıkan hipertansiyon hastalarında yüksek kalp atım hızının, kalp hastalığına bağlı ölüm riskini artırdığı bilgisinin önemini vurgulamak amacıyla AstraZeneca Türkiye ve OMRON Healthcare'in destekleriyle “HayATIMın HIZI Kontrolümde” projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'nde Ankara ve İstanbul'da kurulan sağlık çadırlarında sağlık çalışanları, ziyaretçilerin nabız ve kan basıncı ölçümlerini yaparak ölçüm sonuçlarına göre ziyaretçileri bilgilendirdi.

Yetişkinlerde hipertansiyonun görülme sıklığı yüzde 30 - 45 civarında

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre hipertansiyon erken ve önlenebilir ölümün en önemli nedenlerinden birisi olarak görülüyor. 2015 yılı verilerine göre yetişkinlerde hipertansiyonun görülme sıklığı yüzde 30 - 45 civarında, her 4 erkekten biri ve her 5 kadından biri hipertansiyon hastası. Hipertansiyonun ilerleyen yaşlarda yaygınlaştığı biliniyor. 60 yaş üstü kişilerde görülme sıklığı yüzde 60'ın üzerine çıkabiliyor. Hipertansiyon tüm dünya genelinde sosyoekonomik göstergelerden bağımsız olarak yaygın ve benzer bir şekilde görülüyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre, hipertansiyonu olan yetişkinlerin yarısından azı (yüzde 42) teşhis ve tedavi görmektedir. Hipertansiyon nedeniyle ilaç kullananların bile sadece yüzde 21'i tam bir tedavi alabiliyor. Hipertansiyonu olan yetişkinlerin yaklaşık yüzde 46'sı da bu duruma sahip olduklarının farkında değiller.

Türkiye'de yapılan araştırma projesi TEKHARF'in (Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) verilerine göre ise tüm yaş gruplarında kadınlarda kan basıncı erkeklerden daha yüksek. Ayrıca 2018 - 2019 verilerine bakıldığında hipertansiyon kaynaklı ölümlerin kadınlarda daha fazla olduğu görülüyor. Bunun yanında farkındalık oranlarına bakıldığı zaman kadınların yaklaşık yüzde 60'ının, erkeklerin ise yaklaşık yüzde 40'ının hastalığının farkında olduğu ortaya çıkıyor.

“Hipertansiyon önemli bir ölüm nedenidir”

Kardiyovasküler Akademi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Kozan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre tüm dünyada 7,5 milyon kişinin hipertansiyon nedeni ile hayatını kaybettiğini söyleyerek bu rakamın tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 12'sine karşılık geldiğine dikkat çekti.

Kozan açıklamasının devamında, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise ülkemizde her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyon. Artan kan basıncı, kalp krizine yol açan kalp damar hastalıkları, felç ve beyin kanaması için önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. Bunun yanında son yıllarda yapılan çalışmalarda, hipertansiyonu olan hastalarda yüksek kalp atım hızının kalp nedenli ölüm riskini belirgin şekilde artırdığı da gözlemlendi. Bu nedenle, hipertansiyonu erken tanımak, uygun tedavi etmek ve bu hastaların kalp atım sayılarını takip etmek ölüm riskini azaltmak için oldukça önem taşıyor. 6 ‘HayATIMın HIZI Kontrolümde' projesi kapsamında kuracağımız çadırları ziyaret edenler uzman doktorlar tarafından tansiyon ve nabız ölçümleri yapılarak konuyla ilgili bilgilendirilecek ve hipertansiyon hastası olduklarını öğrenmeleri durumunda erkenden gerekli önlemleri alma imkanını bulacak. Halkımız bu proje sayesinde hipertansiyon konusunda önemli bir farkındalık da kazanmış olacak” dedi.