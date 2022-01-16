17 Ocak 2022 Pazartesi günü Okullar tatil mi?

Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak Pazartesi Cuma günü olmak üzere Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle Pazartesi günü 11 ilçede okullar tatil edildi.

Kastamonu'da 3 gündür il genelinde kar yağışı etkili oluyor. 546 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Kastamonu'da 17 Ocak Pazartesi günü Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Küre ilçesinde de Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Çaybükü Yayla İlköğretim Okulu haricindeki tüm okullar ile Cide ve Daday'da taşımalı eğitim veren tüm okullar tatil edildi.

Rize'de eğitime kar engeli

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize'de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Merkezde 25 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Ardeşen'de 25, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 33, Derepazarı'nda 6, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 13, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 2, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da ise 24 köy yolu olmak üzere toplamda il genelinde 230 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize Özel İdaresi 65 iş makinesi ve 130 personel ile kar ile mücadelelerini bir taraftan sürdürürken, öte yandan Rize Valiliği il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.

Rizeli öğrencilere sosyal medya üzerinden ‘Atmacalarım' diyerek seslenen Rize Valisi Kemal Çeber, kar tatili haberini “Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişatta belli oldu. Hemen hemen oybirliğiyle bir karara vardık ki... Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir” ifadeleriyle duyurdu.

Trabzon'da eğitime kar engeli

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kastamonu'nun 14 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 ilçede okullar 1 gün tatil edilirken, 3 ilçede de taşımalı eğitime ara verildi. Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği Kastamonu'da bazı ilçelerde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Merkezü, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Küre, Cide, Daday ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okulların tatil edildiği kaydedildi. Abana, Doğanyurt, Tosya ilçelerindeki okullar eğitime devam edecek.

Sinop'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Sinop'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Şırnak'ta iki ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile köylerinde kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde gizli buzlanma, kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü yani 17.01.2022 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir” denildi.

Ordu'nun 19 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamında, sahil kesimindeki 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ordu'da devam eden kar yağışı yüksek kesimli bölgelerde hayatı olumsuz etkilerken, 15 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında eğitime 17 Ocak tarihinde bir gün ara verilmiştir" denildi. Açıklamada Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde taşımalı sistem kapsamında olan okullarda ise aynı tarihte bir gün eğitime ara verildiği, bu ilçelerde engelli olan ve hamile olan kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Özalp'ta taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü Özalp ilçemizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

