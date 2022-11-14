17 yaşında alkollü sürücü ve arkadaşı dakikalarca polise dil döktü
Bursa’da uygulama noktası kuran trafik ekipleri ilginç olaylarla karşılaştı. Alkollü sürücülere geçit vermeyen ekiplerden kaçmaya çalışanlar, cezalardan kurtulamadı. Yakalanan sürücülerden biri avukatlık yaptı, 17 yaşındaki diğer sürücü ise “Komiserim köyümüze gelirseniz size zeytin ikram ederim" diyerek pazarlık yapmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.
Merkez Nilüfer İlçesine bağlı Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü diğer bir uygulama noktasında yakalandı. Alkol testi yapılan sürücü 0.87 promil alkollü çıktı. Kimlik kontrolüne de giren sürücü 17 yaşında çıkınca cezalar da peş peşe geldi.