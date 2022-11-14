17 yaşında alkollü sürücü ve arkadaşı dakikalarca polise dil döktü

Merkez Nilüfer İlçesine bağlı Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü diğer bir uygulama noktasında yakalandı. Alkol testi yapılan sürücü 0.87 promil alkollü çıktı. Kimlik kontrolüne de giren sürücü 17 yaşında çıkınca cezalar da peş peşe geldi.

Ahmet Burak Öztürk

İLGİLİ HABER Alkollü şahıs fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi

İLGİLİ HABER Alkollü sürücünün arabayla çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.