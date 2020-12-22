İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

17 yaşındaki Bartuğ Elmaz ilk kez sahada

17 yaşındaki Bartuğ Elmaz ilk kez sahada
17 yaşındaki Bartuğ Elmaz ilk kez sahada

Galatasaray’ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, Göztepe maçı ile birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Bartuğ, Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikalarında oyuna girmek için kenara gelmiş fakat mücadele sona ermişti.

Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, A takım formasını ile ilk heyecanını Göztepe karşısında yaşadı. Maça yedeklerde başlayan Bartuğ, mücadelenin 90+3. dakikasında Emre Kılınç'ın yerine girdi. Genç futbolcu, Darıca Gençlerbirliği müsabakasının son anlarında kenara gelmiş fakat maç durmadığı için oyuna girememişti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, oyuna giremeyen Bartuğ Elmaz için, "Bartuğ'a bir borcumuz olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.