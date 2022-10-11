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17 yaşındaki çocuk, yolcu olarak bindiği taksiyi silah zoruyla gasbetti

17 yaşındaki çocuk, yolcu olarak bindiği taksiyi silah zoruyla gasbetti
17 yaşındaki çocuk, yolcu olarak bindiği taksiyi silah zoruyla gasbetti

Samsun'da bir çuk, müşteri gibi bindiği ticari taksi şoförünü pompalı tüfekle tehdit ederek aracını gasp edip kaçtı. Şüpheli çocuk, polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A. (17), durakta yolcu bekleyen U.T. idaresindeki 55 T 0064 plakalı ticari taksiye yolcu gibi bindi. Çantasında bulunan pompalı tüfeği çıkartıp taksi şoförünün kafasına dayayan R.A, onu ölümle tehdit etti. Taksi ile bir süre ilerleyen R.A., şoförü Kışla Mahallesi'nde araçtan aşağı indirip direksiyona kendisi geçerek taksi ile kaçtı. Taksi şoförü U.T., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Samsun polisi, gasbedilen taksiyi bulmak için alarma geçti. R.A. idaresindeki taksinin peşine düşen polis, kovalamaca sonucu Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde onu durdurdu. Polis, R.A.'yı gasçettiği taksi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Muhammer Ay

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