İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

17 yaşındaki genç 24 gündür kayıp

17 yaşındaki genç 24 gündür kayıp
17 yaşındaki genç 24 gündür kayıp

Van'ın Erciş ilçesinde ‘işe gidiyorum’ diyerek evden ayrılan 17 yaşındaki Yakup Taş'tan 24 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Vanyolu Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Abdulvahap Taş (48), 8 Eylül'den beri oğlundan haber alamadığını belirterek, gören veya yerini bilenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine veya kendilerine haber vermesini istedi. Oğlunun kaybolduğunu güvenlik güçlerine de bildirdiğini anlatan Abdulvahap Taş, "Oğlumun hayatından endişe duyuyorum. 8 Eylül tarihinde ‘işe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Durumu polise ve jandarmaya da bildirdim.

Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Oğlum Yakup, 4 çocuğumun 3'üncüsüdür. 24 gündür arıyoruz. Gittiği her yerden hemen bize haber verirdi. Ama günlerdir ne bir telefon ne de bir mesaj alabiliyoruz. Hayatından endişe duyuyoruz. Görenlerin, bilenlerin Allah rızası için güvenlik güçlerine veya bizlere haber vermelerini istiyorum" dedi.

Nihat Çavuşoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.