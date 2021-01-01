17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi Camcıoğlu Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitenin E bloğundaki yedinci katta bulunan evde ailesiyle beraber yaşayan Feyza Nur S. (17), gece saatlerinde evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Genç kız, olayın ardından ağır yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede acil ameliyata alınan Feyza Nur S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Genç kızın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Genç kızın ölümü ile ilgili yapılan soruşturmada ilk bilgilerin kızın intihar ettiği yönünde olurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı - Muhammet Abdulkadir Esen

